В Одессе разъяренный мужчина срывал украинские флаги: он объяснил свой поступок

В Одессе снова разразился скандал. На этот раз из-за украинского флага. Озверевший мужчина срывал флаги во дворе соседей.

Кадры инцидента обнародовали местные телеграммы-каналы.

Отмечается, что конфликт произошел на улице Серова. Мужчину уже забрала патрульная полиция, но отпустила через 30 минут.

На опубликованном видео действительно видно, как мужчина срывает украинское знамя. Впоследствии он объяснил свой поступок. Говорит, что соседи повесили флаг специально, чтобы закрыть камеру и лишить возможности фиксировать их произвол, который они устраивают во дворе.

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Скандалы в Одессе

Ранее в Одессе попал в скандал дельфинарий, расположенный в одном комплексе с гостиницей. Жители выложили в соцсеть видео развлечений с подопечными дельфинария в президентских апартаментах.

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