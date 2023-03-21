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В Одессе россияне ударили ракетами по дому на территории монастыря УПЦ МП: подробности и видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Одессе россияне ударили ракетами по дому на территории монастыря УПЦ МП: подробности и видео

Из-за ракетного удара РФ пострадали четыре человека.

Россияне вечером, 21 марта, выпустили по Одессе четыре ракеты. Две из них удалось сбить, другие попали в трехэтажный дом на территории одного из монастырей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли Одессу 4 ракетами. Предварительно — X-59. Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря — известно о трех раненых", — говорится в сообщении.

В ОК "Пивдень" добавили, что ракета попала по территории монастыря УПЦ МП. По их данным, количество пострадавших выросло до 4 человек.

Ракетный обстрел Одессы 21 марта: что известно

Вечером, 21 марта, в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. После этого в Одессе и пригородных населенных пунктах были слышны взрывы.

В Одесской РВА сообщили, что оккупанты попали в трехэтажный жилой дом. На месте происшествия работали спасатели, оперативно ликвидировавшие возгорание.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что им удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые россияне выпустили из самолета Су-35.

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Дата публикации
Просмотры
3042
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