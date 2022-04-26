В Одессе российские ракеты убили молодую пару, женщина была беременной

Трагедия еще одной семьи в Одессе. 23 апреля в результате вражеского ракетного удара по городу погибли молодые супруги, которые ждали ребенка.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Супруги Мила и Богдан погибли при попадании ракеты в многоэтажку в Одессе. Сообщается, что погибшая женщина была беременна", — написал он.

О гибели молодых людей в социальных сетях также сообщают друзья. "В одну секунду мы потеряли вас... Моя дорогая и милая девочка!!!!! Какая же вы были замечательная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась... России нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, которые издают такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!", — написала подруга супругов Вероника Касс.

Напомним, что 23 апреля российские войска нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. В результате взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили. По предварительным данным, погибли 8 мирных жителей, среди них — 3-месячный ребенок. Еще 18 человек ранены.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 62-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: