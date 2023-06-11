В Одессе в результате российской атаки дронами погибли супруги переселенцев (фото)

В ночь на 10 июня в результате атаки дронов на город погибли супруги переселенцы: мужчина и женщина.

Об этом сообщают одесситы в социальных сетях.

По данным жителей, взрывной волной убило переехавших в Одессу Юлию и Юрия Антоненко из города Бахмут, спасаясь от войны.

Отмечается, что пара погибла рядом с 10-этажным зданием, в котором проживали в Одессе. Они спешили домой, потому что до начала комендантского часа оставалось мало времени. У супругов осталась 20-летняя дочь.

В сети пользователи реагируют на это по-разному. Кто-то написал, что "от судьбы не уйдешь", но очень многие агрессивно отвечают, что проблема не в судьбе, а в россиянах, которые напали на Украину и убивают людей.

"Судьба — это только количество и качество мозга в голове!", "А, какая судьба у Путина?", "Какая судьба? Может это слово надо заменить, чем-то другим? Ума хватило только на это?", "Молодые, красивые люди! Трагедия!", "Ужас, никто не знает где и когда оборвется жизнь", "Вечная и светлая память Юрию и Юлии. Мои искренние соболезнования семье и близким", "Сочувствую родителям и дочери". – написала пользователи.

Добавим, что в Одессе в результате атаки дронами в ночь на 10 июня погибли три человека, количество пострадавших возросло до 26 человек.

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