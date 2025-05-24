В Одессе возросло количество жертв российской атаки: подробности

Ракетная атака / © ТСН.ua

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Вследствие вчерашнего удара российских баллистических ракет по Одессе, к сожалению, погиб еще один человек. Количество жертв увеличилось до 3 человек.

Об этом сообщил глава главы Одесской ОГА Олег Кипер.

«Количество жертв вчерашней атаки россиян по Одессе увеличилось. К сожалению, от полученных ранений, в больнице умер 41-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…», — говорится в сообщении.

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23 мая оккупанты ударили по портовой инфраструктуре двумя баллистическими ракетами.

Напомним, 24 мая россияне запустили 14 баллистических ракет «Искандер-М"/KN и 250 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников-имитаторов различных типов. Основным направлением вражеской атаки был Киев.

По словам главы управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время массированной атаки по Украине 24 мая россияне направили основной удар по Киеву.