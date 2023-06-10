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В Одессе выросло количество пострадавших в результате ночной атаки дронами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
781
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе выросло количество пострадавших в результате ночной атаки дронами

В Одессе возросло количество пострадавших в результате ночной атаки дронами. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки.

В Одессе в результате атаки дронами в ночь на 10 июня погибли три человека, количество пострадавших выросло до 26 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Спасатели ликвидировали пожар, возникший ночью в результате попадания обломков дрона. Во время тушения пожара спасены 12 жителей дома", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу оккупанты атаковали Одессу — есть жертвы и повреждения нескольких многоэтажек. Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки и повлекли за собой пожар площадью 50 кв.м. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг. На детской площадке около жилых домов образовалась огромная воронка.

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Дата публикации
Просмотры
781
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