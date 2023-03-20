В Одессе задержан агент РФ, который хотел попасть на службу в добробат и завербовать командира

В Одессе Служба безопасности Украины задержала бывшего правоохранителя, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатель собирал сведения о местах базирования подразделений Вооруженных Сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях.

В "зоне особого внимания" была информация о новообразованном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сич".

"Для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата вроде бы для вступления в ряды подразделения. Под прикрытием этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военного формирования и изучал психотип командира для попытки его дальнейшей вербовки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина добровольно вышел на спецслужбу России и предложил свою помощь в войне против Украины.

Предатель также написал заявление на имя министра МВД РФ, в котором просит рассмотреть его кандидатуру на руководящий пост в "управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области в случае захвата региона".

После ракетных ударов по областному центру, российский агент также выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Харьковской области будут судить экс-главу СБУ Дудина – ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также: