В Одессе задержан местный мужчина, который снимал на видеорегистратор позиции Сил обороны (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе агента ФСБ, снимавшего на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны на южном направлении. Таким образом предатель рассчитывал получить "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Он скрыто собирал информацию о местах дислокации войск на территории региона. В первую очередь его интересовали разведданные по количеству личного состава и военной техники, актуальные сведения о обороноспособности и боевой готовности военных объектов", — говорится в сообщении.

Предателем оказался местный житель – активный сторонник "русского мира".

По данным следствия, задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратора. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.

Во время обыска у него обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Украине и предатели

На Закарпатье на одном из пунктов пропуска задержан предатель и бывший работник МВД из Белой Церкви, который собрал секретную информацию о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР МО и "Азове", и планировал передать России.

Контрразведка СБУ задержала в Киеве российского агента, прибывшего из Крыма готовить диверсию. Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в столицу за месяц до полномасштабного вторжения.

СБУ задержала в Херсоне сторонника "русского мира", который помог ФСБ скрыться на катерах на левом берегу Днепра во время отступления.

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