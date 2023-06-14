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В одесском бизнес-центре произошел пожар из-за ракетной атаки РФ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
605
Время на прочтение
1 мин
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В одесском бизнес-центре произошел пожар из-за ракетной атаки РФ

Одесса подверглась ракетным обстрелам / Фото: ТСН.ua

Также зафиксировали "прилет" по складскому помещению торговой сети.

В ночь на среду, 14 июня, россияне ударили по Одессе ракетами "Калибр", две из которых сбили силы ПВО. В результате атаки захватчиков произошел пожар в бизнес-центре.

Об этом информирует Оперативное командование "Юг".

"В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети", — говорится в сообщении.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших еще уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Одессе во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
605
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