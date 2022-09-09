В одесском парке появилось бетонное монолит-укрытие, спроектированный по израильскому примеру

Первую уже полностью готовую постройку бетонного укрытия собственного производства устанавливают в одном из одесских парков. Проект был разработан по аналогии с подобными сооружениями в Израиле, говорится в ТСН.

Это первое в Одессе монолитное бетонное укрытие, но еще нужно время, чтобы бетон, по технологии, приобрел прочность. Тем временем строители устанавливают сиденья и вешают двери, а художники разрисуют укрытие извне, чтобы вписать его в городское пространство. Такие сооружения сейчас – необходимость, говорят авторы проекта. «Где-то в середине июня, в начале июля, пришло осознание, что пора делать, это было после Винницы, после Кременчуга. Гражданское население погибает именно от разлета осколков, от ударной волны, им просто некуда спрятаться», – говорит руководитель проекта Илья Блохин.

Это укрытие, уверяют строители, способно оградить от ударной волны, обломков и даже прямого попадания некоторых снарядов. Именно это сооружение рассчитано на восемнадцать мест для сидения. И еще несколько может переждать опасность стоя, есть даже места для колясок. «Стены у нас 25 сантиметров, двойная, армированная. Верхняя плита 40 сантиметров бетона, а также двойная сетка с усилением. Рассчитывалась эта конструкция на три тонны на квадратный метр погрузки», — рассказывает строитель Александр.

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Работать над проектом волонтеры начинали с изучения опыта Израиля. Там подобные укрытия производят на крупных производствах. В Одессе первое такое строение сделали на мощностях обычной строительной компании. Весит укрытие семьдесят тонн и стоит примерно 400 тысяч гривен.

«Сейчас обсуждаем с партнерами по поводу установки WI-FI, потому что стены очень толстые, здесь даже звонок нельзя будет совершить, поэтому обязательно WI-FI, чтобы знать, что закончилась тревога», — говорит волонтер проекта Никита.

Первое укрытие разработали и создали благодаря благотворителям. В частности, тем, которые не хотят спонсировать оружие, но готовы вложиться в безопасность гражданских. Сейчас авторы проекта ищут средства и подрядчика, чтобы сделать такие укрытия в Николаеве, где они жизненно необходимы.

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