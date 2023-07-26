В Одесской и Николаевской областях на пляжах сдетонировали мины – есть повреждения

На пляжах в Николаевской и Одесской областях произошел самовольный подрыв морских мин.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Південь".

Так, вечером 25 июля на Черноморское побережье Николаевской области вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала.

"В результате взрыва повреждены несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

А уже утром 26 июля, недалеко от одного из пляжей Одесчины произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых не удалось установить.

"Минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высока, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин", - предупредили в ОК "Південь".

Напомним, в результате боевых действий Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На разминирование уйдет десятки лет и миллиарды долларов.

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