В Одесской и Николаевской областях на пляжах сдетонировали мины – есть повреждения

Штормовая погода в море привела к повышению минной опасности.
На пляжах в Николаевской и Одесской областях произошел самовольный подрыв морских мин.
Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Південь".
Так, вечером 25 июля на Черноморское побережье Николаевской области вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала.
"В результате взрыва повреждены несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.
А уже утром 26 июля, недалеко от одного из пляжей Одесчины произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых не удалось установить.
"Минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высока, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин", - предупредили в ОК "Південь".
Напомним, в результате боевых действий Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На разминирование уйдет десятки лет и миллиарды долларов.
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