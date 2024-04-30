В Одесской области 30 апреля объявлен днем траура по погибшим во время атаки РФ

В Одессе в результате удара оккупантов погибли пять человек.

В Одесской области 30 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате ракетной атаки по городу оккупационной армии РФ, которая произошла в понедельник, 29 апреля.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких...", — написал он.

Напомним, армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. В частности, возникло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших.

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что по предварительным данным, РФ ударила по Одессе "Искандером".

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