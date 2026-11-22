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В Одесской области боец ВСУ за 30 минут уничтожил два реактивных вражеских дрона: видео
Украинский солдат уничтожил вражеские беспилотники с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.
В Одесской области украинский военный Станислав за полчаса сбил два реактивных вражеских беспилотника. Для 28-летнего бойца это стало первым боевым сбиванием, причем сразу с двойным результатом.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, опубликовав видео боевых действий защитника.
Станислав служит в 14-й радиотехнической бригаде имени Богдана Хмельницкого Воздушного командования «Юг». Два вражеских беспилотника он уничтожил с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.
Мужчина поступил на военную службу в мае 2022 года. К тому моменту у него уже был опыт военной службы по контракту.
В Военно-воздушных силах отметили, что результативной боевой работе предшествовали учения и систематические занятия на тренажерах. Подготовка позволила военнослужащему уверенно действовать во время реального боевого задания.
На обнародованных кадрах запечатлена работа Станислава, момент уничтожения вражеского беспилотника и его эмоции после успешного поражения целей.
Напомним, ранее Военно-воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с помощью бортовой авиационной пушки.