Сбитие российского дрона / © скриншот с видео

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В Одесской области украинский военный Станислав за полчаса сбил два реактивных вражеских беспилотника. Для 28-летнего бойца это стало первым боевым сбиванием, причем сразу с двойным результатом.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, опубликовав видео боевых действий защитника.

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Станислав служит в 14-й радиотехнической бригаде имени Богдана Хмельницкого Воздушного командования «Юг». Два вражеских беспилотника он уничтожил с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

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Мужчина поступил на военную службу в мае 2022 года. К тому моменту у него уже был опыт военной службы по контракту.

В Военно-воздушных силах отметили, что результативной боевой работе предшествовали учения и систематические занятия на тренажерах. Подготовка позволила военнослужащему уверенно действовать во время реального боевого задания.

На обнародованных кадрах запечатлена работа Станислава, момент уничтожения вражеского беспилотника и его эмоции после успешного поражения целей.

Напомним, ранее Военно-воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с помощью бортовой авиационной пушки.

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