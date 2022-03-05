В Одесской области эвакуировали село и взорвали мост на границе с непризнанным Приднестровьем: регион готовится к бою

В Одесской области эвакуировали село и взорвали мост на границе с непризнанным Приднестровьем: регион готовится к бою

Сама Одесса уже несколько дней формирует стратегический запас продуктов

Одещина готовится дать отпор врагу, не оставляющему попыток проникнуть в регион водой и сушей. Кроме десанта из моря и воздушной угрозы, появилась еще одна опасность. Российский анклав – непризнанное Приднестровье – требует признания, ведь соседи Украина и Молдова подали заявки в ЕС. И Россия может этим воспользоваться, потому что имеет в Приднестровье свои войска.

Об этом говорится в ТСН.

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Несколько раз в день враг с неба пытается прощупать слабые стороны обороны региона. Над курортным Заливом противовоздушная оборона уничтожила российский самолет, бомбивший поселок. Из-за опасности повторных ударов местные власти решают срочно эвакуировать целое село. Из города Белгород-Днестровского увозят детей сирот.

«Уважаемые граждане, государственная служба чрезвычайных ситуаций проводит эвакуацию. Берите необходимые вещи и собирайтесь в доме культуры», – звучит в громкоговоритель.

А военные готовятся отбивать вражеский морской десант. В 40 километрах от Черноморска заметили два российских десантных корабля. Местные жители уже несколько дней выходят на пляжи – набирают в мешки песок и укрепляют береговую линию.

А в открытом море впервые в истории военно-морских сил Украины наш военный корабль сбил с борта ракетой самолет российских нацистов.

На границе с непризнанным Приднестровьем раздался взрыв. Украинские военные взорвали железнодорожный мост, чтобы Россия не начала опрокидывать через границу боевую технику так называемых миротворцев из Тирасполя. Автомобильные пункты пропуска на этом участке украино-молдавской границы уже несколько дней не работают.

Сама Одесса уже несколько дней формирует стратегический запас продуктов. Но периодически отправляет гуманитарные конвои в соседние города, где ведутся бои. На днях сюда прибудет помощь из Германии.

«Это прямая помощь Одессе. К нам везут продукты питания длительного хранения, что позволит нам формировать в дальнейшем стратегический запас города», – говорит городской голова Геннадий Труханов.

Пока город пытается жить обычной жизнью. Работает общественный транспорт, коммунальные службы, рынки и магазины. А еще сегодня над городом заметили радугу. Все надеются – это знак, что война скоро закончится.