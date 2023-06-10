В Одесской области фиксируют последствия экоцида: в море – мусор и трупы животных

Черное море превращается в свалку и кладбище животных.
В Черном море на Одесщине, после подрыва Каховской ГЭС ,плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили и трупы животных. Начинается мор рыбы.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Там также отметили, что вода несет мины и боеприпасы.
"Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и, при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", — говорится в сообщении.
Напомним, эколог рассказал о самом худшем, к чему следует готовиться на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС.
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