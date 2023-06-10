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В Одесской области фиксируют последствия экоцида: в море – мусор и трупы животных

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3293
Время на прочтение
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В Одесской области фиксируют последствия экоцида: в море – мусор и трупы животных

В Одесской области фиксируют последствия экоцида после подрыва Каховской ГЭС. Фото: скриншот.

Черное море превращается в свалку и кладбище животных.

В Черном море на Одесщине, после подрыва Каховской ГЭС ,плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили и трупы животных. Начинается мор рыбы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Там также отметили, что вода несет мины и боеприпасы.

"Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и, при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", — говорится в сообщении.

В Одесской области фиксируют последствия экоцида. / © Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук
В Одесской области фиксируют последствия экоцида. / Фото: Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук
В Одесской области фиксируют последствия экоцида. / © Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук
В Одесской области фиксируют последствия экоцида. / Фото: Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук

Напомним, эколог рассказал о самом худшем, к чему следует готовиться на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
3293
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