В Одесской области гражданским запретили носить военную форму: грозит штраф

Запрещено носить военную форму тем, кто не входит в ряды ВСУ и других военных формирований.

В Белгород-Днестровском районе Одесщины запретили носить военную форму со знаками ВСУ или других военных формирований.

Носить военную форму могут только те, кто входит в ряды ВСУ или другие формирования.

Об этом сообщила Белгород-Днестровская районная военная администрация в Facebook.

Нарушителям грозит штраф – от 150 до 200 необлагаемых минимумов граждан (от 2 550 до 3 400 гривен).

Напомним, в Одесской области задержали россиянина, который собирал информацию о боевых позициях.

Читайте также: