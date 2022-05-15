В Одесской области из-за шторма вынесло на берег вражескую морскую мину — оперативное командование "Юг"

Это еще раз напоминает об опасности купания и другом способе использования прибрежных вод. Итак, текущая оперативная обстановка на Юге Украины.

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий, совершенствует инженерное обустройство своих позиций, при чем на столько желая закрепиться, что применяет железобетонные конструкции. Однако активных наступательных действий не ведет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг"/Operational Command “South”.

В то же время, по Николаевщине вновь нанесли ракетный удар. Продолжаются попытки разрушения промышленной инфраструктуры. Потерь среди местного населения нет.

"Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией Воздушных сил Украины уничтожены 20 рашистов, 3 состава вражеских боеприпасов в разных областях, бронированная и автомобильная техника и самоходная артиллерийская установка", — отметило командование.

В Черном море продолжает находиться два корабля – носители крылатых ракет – и 5 больших десантных кораблей. Психологическое давление и угроза ракетных ударов с моря актуальность не теряют.

В Одесской области штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу вражескую морскую мину. Ситуация под контролем соответствующих подразделений Военно-Морских Сил ВСУ. Мина будет обезврежена специалистами подрывной команды.

Однако это еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод.

"Не стоит забывать и о том, что силами обороны приняты меры противодействия, поэтому южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит и зона опасности. Будьте мудрыми и сознательными, берегите себя и вместе сохраним Украину", – отметило командование.