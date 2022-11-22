В Одесской области к 15 годам приговорили стрелка "ДНР", который воевал против ВСУ

В Одесской области к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества приговорили стрелка так называемой "ДНР" с позывным "Ланжерон", который в конце мая 2014 года выехал на временно неподконтрольную территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокурор в суде доказал, что осужденный проходил службу в подразделениях "русская православная армия", "республиканская гвардия министерства обороны "ДНР" и в составе отдельной разведывательной роты "тайфун" на должности стрелка.

"На должностях стрелка и командира отдельных подразделений мужчина участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины в населенных пунктах Славянск, Дебальцево, Логвиново, Пески и в захвате других населенных пунктов и объектов в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ ликвидировали "вегнеровца", который расстрелял жену и пошел убивать украинцев.

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