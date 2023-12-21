В Одесской области море вынесло мину в прибрежную зону: видео

Подразделение Военно-Морских Сил ВС Украины успешно уничтожило очередную морскую мину.
В Одесской области море вынесло мину прямо в прибрежную зону.
Видео уничтожения морской мины обнародовали ВМС ВСУ в Facebook.
На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей Одесщины", – говорится в сообщении.
⚓️Підрозділом Військово-Морських Сил ЗС України успішно знищено чергову морську міну Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет було оперативно знешкоджено одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що домомогло врятувати від руйнувань набережні споруди. ⚠️Нагадуємо, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби.Опубліковано ВМС ЗС України Четвер, 21 грудня 2023 р.
Отмечается, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Необходимо немедленно ограничить доступ к опасной зоне и сообщить соответствующим службам.
Напомним, в Украине судно с зерном наткнулось на морскую мину.
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