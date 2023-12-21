В Одесской области море вынесло мину в прибрежную зону: видео

⚓️Підрозділом Військово-Морських Сил ЗС України успішно знищено чергову морську міну Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет було оперативно знешкоджено одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що домомогло врятувати від руйнувань набережні споруди. ⚠️Нагадуємо, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби.