В Одесской области мужчина убил и потрошил 88-летнюю мать

У убитой женщины были полностью выпотрошены внутренние органы.

В Одесской области мужчина убил и потрошил свою 88-летнюю мать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В частности, на месте нашли убитую женщину, у которой были полностью выпотрошены внутренние органы.

"На месте был сын пенсионерки — психически больной человек, 1965 г. р. Факт его заболевания подтверждают соответствующие медицинские документы", — сообщили в управлении.

Отмечается, что мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, житель Подмосковья сжег знакомого в костре и объяснил свой поступок тем, что является богом.

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