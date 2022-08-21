В Одесской области обезвредили мину, которую обнаружили в Черном море: видео

В Одесской области обезвредили мину, обнаруженную в Черном море.
Дрейфующую мину обезвредило специальное подразделение ВМС Украины.
Об этом сообщил телеграмм-канал Одесского городского совета "Одесса официально".
"На Одесщине силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 14 августа, в курортном Заливе Белгород-Днестровского района Одесской области на пляже раздался мощный взрыв. Погибли два человека, еще один ранен.
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