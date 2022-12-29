В Одесской области обломки крылатой ракеты попали в жилой дом

Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине в Одесской области был слышен ряд взрывов.

Сегодня, 29 декабря, россияне устроили масштабную ракетную атаку по Украине. С самого утра продолжается воздушная тревога. В Одесской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

"На Одесчине, в селе Степное, обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются", — написал замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Местные СМИ информируют об отсутствии света и воды в Одессе.

Напомним, в Киеве 29 декабря во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны, обломки ракет упали в трех районах столицы. Есть повреждения.

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