В Одесской области обнаружили более 120 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ

Из трупов животных специалисты отобрали образцы и направили в специализированные институты в Италии и Германии, которые должны дать ответ о причинах их смерти.
В Одесской области с 24 февраля выявлено более 120 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко.
Костенко отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину люди находят на берегу Черного моря в Одесском регионе много погибших китообразных и живых животных, выбросившихся на сушу.
"Это свидетельствует о нетипичном поведении животных, получивших акустическую травму", — сказал он.
Руководитель Одесской областной прокуратуры добавил, что аналогичные факты фиксируются в других странах, включая Румынию, Болгарию и Турцию.
По словам Костенко, проводится расследование по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины — по факту массовой гибели дельфинов на побережье Черного моря в Одесской области.
По данным руководителя прокуратуры, из трупов животных специалисты отобрали образцы и направили в специализированные институты в Италии и Германии, которые должны дать ответ на причины смерти этих животных.
"Но основная версия следствия – получение дельфинами акустических травм из-за массового применения сонаров (гидролокаторов) на кораблях Вооруженных сил РФ", — сказал прокурор.
По мнению специалистов, такие устройства повреждают органы слуха дельфинов, что приводит к их гибели.
Следователи ожидают результатов экспертизы.
Напомним, в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало морю рыбы.
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