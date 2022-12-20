В Одесской области обнаружили более 120 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ

Из трупов животных специалисты отобрали образцы и направили в специализированные институты в Италии и Германии, которые должны дать ответ о причинах их смерти.

В Одесской области с 24 февраля выявлено более 120 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко.

Костенко отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину люди находят на берегу Черного моря в Одесском регионе много погибших китообразных и живых животных, выбросившихся на сушу.

"Это свидетельствует о нетипичном поведении животных, получивших акустическую травму", — сказал он.

Руководитель Одесской областной прокуратуры добавил, что аналогичные факты фиксируются в других странах, включая Румынию, Болгарию и Турцию.

По словам Костенко, проводится расследование по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины — по факту массовой гибели дельфинов на побережье Черного моря в Одесской области.

По данным руководителя прокуратуры, из трупов животных специалисты отобрали образцы и направили в специализированные институты в Италии и Германии, которые должны дать ответ на причины смерти этих животных.

"Но основная версия следствия – получение дельфинами акустических травм из-за массового применения сонаров (гидролокаторов) на кораблях Вооруженных сил РФ", — сказал прокурор.

По мнению специалистов, такие устройства повреждают органы слуха дельфинов, что приводит к их гибели.

Следователи ожидают результатов экспертизы.

Напомним, в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало морю рыбы.

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