В Одесской области осудили предателя, который доносил оккупантам о результатах их ракетных бомбардировок (фото)

В Одесской области задержан и осужден корректировщик ракетных обстрелов армии РФ.

Предателя приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ в Одесской области.

Российский агент, корректировавший ракетные удары по мосту через Днестровский лиман, был задержан еще в июне этого года. Предатель докладывал своему "куратору" из российской спецслужбы о результатах обстрелов оккупантов через закрытые каналы связи.

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Врага интересовало состояние объекта инфраструктуры после ракетных ударов и точность ударов, повреждение и последующее его функционирование.

"Рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим вредом и получать нужный визуальный анализ", — говорится в сообщении.



Приморский районный суд Одессы признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 5 лет лишения свободы.

Напомним, для корректировщиков огня оккупантов изменили процедуру меры пресечения.

Как сообщалось, СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Запорожью.

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