В Одесской области пограничники задержали диверсантов, фиксировавших действия и позиции защитников

В телефоне мужчин сплошные русские боты.

На одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, являющихся членами диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщают МВД.

Мужчины производили фото и видеофиксацию действий наших защитников. Их обнаружили охранники границы вблизи своих оборонительных сооружений в Одессе.

"При проверке личных вещей мужчин пограничники обнаружили в телефонах задержанных значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписке через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности их к диверсионно-разведывательным группам противника", - сказали в ведомстве.