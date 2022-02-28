Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
В Одесской области пограничники задержали диверсантов, фиксировавших действия и позиции защитников

В Одесской области пограничники задержали диверсантов, фиксировавших действия и позиции защитников

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области пограничники задержали диверсантов, фиксировавших действия и позиции защитников

В телефоне мужчин сплошные русские боты.

На одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, являющихся членами диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщают МВД.

Мужчины производили фото и видеофиксацию действий наших защитников. Их обнаружили охранники границы вблизи своих оборонительных сооружений в Одессе.

"При проверке личных вещей мужчин пограничники обнаружили в телефонах задержанных значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписке через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности их к диверсионно-разведывательным группам противника", - сказали в ведомстве.

На Одесщине пограничники задержали диверсантов На одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин,...

Опубликовано МВД Украины Понедельник, 28 февраля 2022 г.

 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация