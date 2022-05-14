В Одесской области правоохранители усилили контроль границы с непризнанным Приднестровьем: какая причина

В Одесской области правоохранители усилили контроль границы с непризнанным Приднестровьем: какая причина

В Одесской области в приграничных районах, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима.

В приграничных районах Одесской области проводятся дополнительные фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Одесской области в приграничных районах, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Так, у зоны транзитного следования на территорию Молдовы правоохранители проводят дополнительные фильтрационные мероприятия", — сказал Назаров.

Военные просят относиться к усиленным мерам безопасности с пониманием и учитывать интенсивность прохождения на пропускных пунктах.

Напомним, что на острове Змеиный российские оккупанты пытаются установить свои системы противовоздушной обороны. По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергей Братчука, в Приднестровье также происходит "имитация определенных движений", однако Украина контролирует ситуацию.

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