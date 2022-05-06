В Одесской области ПВО сбила российскую ракету (фото)

В Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезврежена ракета.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области силы противовоздушной обороны Украины обезвредили российскую ракету, которой враг планировал нанести удар по инфраструктуре.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезврежена вражеская ракета, которой рашисты пытались нанести очередное поражение инфраструктуре Одесщины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки ракеты рухнули на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры. Следственно-оперативная группа Нацполиции изъяла обломки как доказательства преступления врага против Украины. Пострадавших нет.

Напомним, что российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине, повреждена линия электропередач.

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