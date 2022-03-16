В Одесской области российские боевые корабли обстреляли четыре морских курорта (фото)

В Одесской области российские боевые корабли обстреляли четыре морских курорта (фото)

Два человека получили ранения.

Российские боевые корабли обстреляли четыре населенных пункта на морском побережье Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Полиция Одесской области

В частности, артиллерия атаковала курортные поселки Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое. Снаряды повредили пять построек на базе отдыха. Два человека получили ранения.

На месте работали следователи. Они начали досудебное расследование ч.1 ст.438, ч.3 ст.332-2 и ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что русские военные нанесли ракетный и артиллерийский удар по территории Одесской области.

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