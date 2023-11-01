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В Одесской области сбили две ракеты Х-59: что известно об атаке РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Одесской области сбили две ракеты Х-59: что известно об атаке РФ

Фото: Associated Press

Оккупанты запускали ракеты с самолетов.

В среду, 1 ноября, во время воздушной тревоги в Одесской области силы ПВО сбили две российские ракеты Х-59.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"1 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования 'Юг' над морем были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59", — говорится в сообщении ПС.

Российская армия выпустила воздушные цели из самолетов тактической авиации. Ракеты были направлены в направлении Одесского района.

Как сообщалось, утром в южных областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о пусках ракет. В Одесской области тревога продолжалась с 10:12 до 10:50.

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Дата публикации
Просмотры
5563
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