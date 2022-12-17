В Одесской области сбили две российские ракеты: что известно

Утром 17 декабря россияне выпустили по Одесской области две ракеты типа "Оникс". Их уничтожили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

"По Одесщине враг утром направил очередную ракетную атаку – две ракеты типа "Оникс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты выпустили вражеские объекты из берегового ракетного комплекса во временно аннексированном Крыму.

Напомним, 16 декабря армия агрессора России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, из районов Каспийского и Черного морей РФ выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П). ).

Только 40 ракет оккупанты выпустили по украинской столице. Силы ПВО сбили 37. Отмечается, что накануне Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

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