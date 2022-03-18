Ракету сбили с утра.

Сегодня, 18 марта, украинские военные в Одесской области сбили российскую крылатую ракету морского базирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

Зенитно-ракетное подразделение командования "Юг" сбило ракету в 5 часов утра.

Ранее стало известно, что российские боевые корабли обстреляли четыре населенных пункта на морском побережье Одесской области.

В частности, артиллерия атаковала курортные поселки Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое. Снаряды повредили пять построек на базе отдыха. Два человека получили ранения.

Накануне российские военные нанесли ракетный и артиллерийский удар по территории Одесской области.

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