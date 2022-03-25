В Одесской области сбили три крылатые ракеты, летевшие на мирные города

Оккупанты продолжают запускать ракеты по украинским городам.
В Одесской области 25 марта украинские защитники сбили три крылатых ракеты, которые российские оккупанты выпустили на мирные города Украины.
Об этом сообщили в службе связей с общественностью воздушного командования "Юг"
"Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российские крылатые ракеты, несшие смерть мирным городам. Слава Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ в Чернобаевке под Херсоном ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Российский оккупант хвастался тем, что война против Украины закончится "за считанные часы".
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