В Одесской области штормом вынесло на берег якорную мину: видео взрыва

Опасный "сюрприз" с моря, оказавшийся на побережье, был контролировано уничтожен.

Из-за штормовой погоды в Черном море на побережье в Одесской области вынесло якорную мину.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг", опубликовав видео контролируемого взрыва снаряда.

"Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролировано уничтожен", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег таких морских "сюрпризов".

"Учитывайте это при организации досуга и пребывания на указанных территориях", — обратились к жителям области военные.

Напомним, в воскресенье, 4 декабря, в Черном море оккупанты вывели на боевое дежурство 21 корабль, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп, способный нанести вражеский флот по Украине, составляет 24 ракеты.

Читайте также: