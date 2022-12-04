В Одесской области штормом вынесло на берег якорную мину: видео взрыва

Опасный "сюрприз" с моря, оказавшийся на побережье, был контролировано уничтожен.
Из-за штормовой погоды в Черном море на побережье в Одесской области вынесло якорную мину.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг", опубликовав видео контролируемого взрыва снаряда.
"Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролировано уничтожен", — говорится в сообщении.
В ОК "Юг" напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег таких морских "сюрпризов".
"Учитывайте это при организации досуга и пребывания на указанных территориях", — обратились к жителям области военные.
Напомним, в воскресенье, 4 декабря, в Черном море оккупанты вывели на боевое дежурство 21 корабль, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп, способный нанести вражеский флот по Украине, составляет 24 ракеты.
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