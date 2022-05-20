В Одесской области в месте попадания вражеской ракеты работают чрезвычайники

В Одесской области российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры. В результате чего вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
Как отмечается, на месте сейчас работают спасатели.
“В результате попадания вражеской ракеты в один из объектов инфраструктуры Одесской области, вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет. Не поддавайтесь панике”, — рассказали в оперативном командовании.
Напомним, что в Одесской области оккупанты нанесли авиаудар по пляжному туалету.
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