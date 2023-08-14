В Одесской области в военной части избили военного: подробности (фото)

В Одесской области в военной части избили военного.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что 12 августа в ГБР поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы. Сотрудники Бюро провели следственные действия, изъяли видео, опросили свидетелей, а также пострадавшего в больнице.

По данным работников, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.

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Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все происшествия.

В воинской части в Одесской области избили военного

В воинской части в Одесской области избили военного

Добавим, суд избрал меру пресечения для начальника Ровенского областного ТЦК и СП в виде содержания под стражей. Накануне стало известно об избиении военкомом своего подчиненного.

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