В Одесской области в военной части избили военного: подробности (фото)

Телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.
В Одесской области в военной части избили военного.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Отмечается, что 12 августа в ГБР поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы. Сотрудники Бюро провели следственные действия, изъяли видео, опросили свидетелей, а также пострадавшего в больнице.
По данным работников, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.
Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все происшествия.
Добавим, суд избрал меру пресечения для начальника Ровенского областного ТЦК и СП в виде содержания под стражей. Накануне стало известно об избиении военкомом своего подчиненного.
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