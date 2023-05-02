В Одесской области ВМС ВСУ уничтожили морскую мину (видео)

Украинцам следует сохранять внимательность и бдительность при обнаружении подозрительных предметов.

Бойцы военно-морских сил в Одесские области, 2 мая, взорвали мину, которая была обнаружена в прибрежной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

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"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья Одесской области. Подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины угроза контролируемо ликвидирована", — говорится в сообщении.

Также в ВМС заявили, что украинцам следует сохранять внимательность и бдительность при обнаружении подозрительных предметов. В этом случае необходимо не приближаться к опасным предметам и сразу уведомлять правоохранительные органы об их обнаружении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области к берегам прибило вражескую морскую мину после шторма. Обезвреживанием боеприпаса занимаются специалисты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Румынии обезвредили военно-морскую мину, дрейфующую у берега Черного моря.

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