В Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую несло к пляжу

В Черном море все еще остается опасность из-за вражеских мин.
В Одесской области украинские военные уничтожили очередную дрейфующую мину, которую несло к одному из пляжей.
Об этом сообщает пресс-служба ОК "Південь".
"В направлении одного из пляжей Одесчины из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", — говорится в сообщении.
В ОК "Південь" также рассказали, что обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается стабильно сложной, но контролируемой.
Напомним, в Одесском районе, в селе Сычавка сдетонировала морская мина, в результате поврежден дачный дом на побережье.
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