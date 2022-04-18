В Одесской области ВСУ сбили вражеский беспилотник, осуществлявший воздушную разведку

Сбили украинские военные российский беспилотник 18 апреля.
В российской армии на один беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего, это был "Орлан-10", стало меньше. Воздушные Силы ВСУ сбили в небе над Одесской областью вражеский беспилотник.
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
"Сегодня, 18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку", — говорится в сообщении.
Напомним, за предыдущие сутки украинские защитники уничтожили самолет, три вертолета и беспилотник россиян.
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