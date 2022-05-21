В Одесской области ввели дополнительные ограничения: в горсовете разъяснили новые правила передвижения транспортом

Ограничения, введенные в пограничные в Одесской области, направлены на усиление контроля за пограничным режимом с целью обеспечения надежной охраны государственной границы и недопущения ее нарушений.
Как заверили в Одесском городском совете, на жизнедеятельность законопослушных граждан ограничения не повлияют.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
Движение общественного транспорта остается, трасса Одесса – Рени не закрыта, проезд ею возможен для граждан обоих полов. Но режим ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки. То есть на контрольных пунктах в Маяках и Удобном пограничники имеют право дополнительно проверить намерения путешественников, в том числе и по транзитному участку.
"Если вы имеете подтверждение цели своего следования (служебная деятельность, следование к месту жительства и регистрации, билеты для дальнейшего движения, а. др.) и во время опроса у пограничника не возникает подозрений относительно ваших намерений воспользоваться особенностями местности преступным способом, вы следуете далее в общем порядке", — объяснили в горсовете.
Жителей области просят отнестись с пониманием к введенным ограничениям, быть толерантным и готовыми обосновать цель своей поездки через этот участок пограничной местности.
Напомним, в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского приграничных районов Одесской области были введены дополнительные ограничения. Что именно будет запрещено – читайте ЗДЕСЬ.
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