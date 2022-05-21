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В Одесской области ввели новые ограничения: что запрещено местным

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В Одесской области ввели новые ограничения: что запрещено местным

Фото: facebook.com/DSNSODE

Пограничники ввели дополнительные ограничения в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов Одесской области.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Эти ограничения включают запрет на:

  • въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц;
  • производство работ, кроме сельскохозяйственных и строительных;
  • отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков);
  • скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог;
  • перевозка оружия и любых средств активной обороны без разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
  • использование воздушных судов, без пилотируемой техники;
  • движение по автомобильной дороге "Одесса-Рени" в районе Паланки (Молдова), кроме определенных категорий лиц;
  • плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.

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