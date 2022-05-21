В Одесской области ввели новые ограничения: что запрещено местным

Пограничники ввели дополнительные ограничения в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов Одесской области.
Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Эти ограничения включают запрет на:
- въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц;
- производство работ, кроме сельскохозяйственных и строительных;
- отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков);
- скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог;
- перевозка оружия и любых средств активной обороны без разрешений;
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
- использование воздушных судов, без пилотируемой техники;
- движение по автомобильной дороге "Одесса-Рени" в районе Паланки (Молдова), кроме определенных категорий лиц;
- плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.
Напомним, российские оккупанты четырьмя ракетами обстреляли Одесскую область : в ОВА рассказали подробности.
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