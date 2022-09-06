В Одесской области высыхают заповедные озера: что произошло (фото)

В конце лета в Одесской области высохли озера академика Ювеналия Зайцева. Причиной стала, в том числе и война, начатая РФ во главе с Путиным.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесской области катастрофически пересыхают уникальные мелкие внутренние озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

"И это происходит от того, что в этом году вода к лиманам и озеру почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же, в этом году и уровень воды у реки Дунай крайне низок за последние десятилетия, и потому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает из Дуная и не пополняет озера. И, наконец, совсем нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами", — пояснил Русев.

Кроме боевых действий, одной из причин отсутствия водообмена, есть и тот факт, что рыбакам не дали разрешения открыть пропасть.

"Поэтому рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов на фоне отсутствия водообмена привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи сады галагазов", — отметил Русев.

Напомним, украинцев предупредили о возможном возникновении кислотных дождей.

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