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В Одесской области взорвалась морская мина – известно о разрушениях

В Одесской области взорвалась морская мина – известно о разрушениях

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1630
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области взорвалась морская мина – известно о разрушениях

Фото: УНИАН

Взрыв мины повлек за собой разрушение дома.

В Одесском районе, в селе Сычавка сдетонировала морская мина – поврежден дачный дом на побережье.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет", — отметил он.

Сергей Братчук также отметил, что следует соблюдать правила минно-взрывной безопасности.

Напомним, в Одесской области из-за шторма на Черном море предупредили о повышенной минной опасности.

Также сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей РФ, из них два носителя крылатых ракет "Калибр" – общий залп до 8 восьми ракет.

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Дата публикации
Просмотры
1630
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