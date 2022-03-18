В Одесской области задержали 31-летнего изменника, который сотрудничал с российскими оккупантами

Коллаборанта задержали.
В Одесской области задержан 31-летний мужчина, который сотрудничал с российскими оккупантами, передавая им данные о военной инфраструктуре в Украине.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Злоумышленник через мессенджер передавал захватчикам координаты стратегических объектов. Во время обыска на технике фигуранта обнаружили скриншоты, фото объектов военной инфраструктуры и соответствующую переписку с оккупантами.
"31-летний житель пгт Сергеевка наладил "сотрудничество" с военными-преступниками РФ. Мужчина передавал им информацию о местонахождении различных стратегических объектов в регионах государства. По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. В изъятой технике выявили доказательства причастности к преступной деятельности", — говорится в сообщении.
Следователи Белгород-Днестровского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В дальнейшем расследование будет осуществляться УСБУ в Одесской области.
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