В Одесской области задержали россиянина, собиравшего информацию о боевых позициях

Злоумышленник вел себя подозрительно и избегал встреч с военнослужащими.
Правоохранители в Одесской области задержали гражданина РФ, который собирал информацию об украинских боевых позициях.
Он был доставлен в местный отдел полиции.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Во время задержания у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон с фотографиями боевых позиций, блокпостов и колонн военной техники Национальной гвардии.
Гражданин оказался уроженцем страны-оккупанта.
Напомним, в Ровенской области СБУ задержала коллаборанта и боевика из террористической группировки "Сомали".
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