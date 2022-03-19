В Одесской области задержали россиянина, собиравшего информацию о боевых позициях

В Одесской области задержали россиянина, собиравшего информацию о боевых позициях

Злоумышленник вел себя подозрительно и избегал встреч с военнослужащими.

Правоохранители в Одесской области задержали гражданина РФ, который собирал информацию об украинских боевых позициях.

Он был доставлен в местный отдел полиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во время задержания у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон с фотографиями боевых позиций, блокпостов и колонн военной техники Национальной гвардии.

Гражданин оказался уроженцем страны-оккупанта.

Напомним, в Ровенской области СБУ задержала коллаборанта и боевика из террористической группировки "Сомали".

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