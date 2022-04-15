В Одесской области задержали "ухилянта", переодетого в женскую одежду и парик (видео)

В Одесской области задержали "ухилянта", переодетого в женскую одежду и парик (видео)

Путешественник в женских одеждах планировал попасть в Молдову.

Военнообязанные мужчины все больше придумывают смешные способы сбежать из Украины за границу. На этот раз такого "ухилянта" задержали в Одесской области. Парень замаскировался под женщину, но это ему не помогло. На пограничном посту его разоблачили правоохранители и пограничники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и опубликовала видеоразоблачение.

"В Одесской области на контрольном посту пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции и ТрО обнаружили в такси 26-летнего украинца. Путешественник в женских одеждах планировал попасть в Молдову. При себе также имел временное удостоверение военнообязанного", — отмечает прессслужба ГНСУ.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину оформили документы админпроизводства и проинформировали территориальный центр комплектования.

Напомним, в Одесской области задержали "ухилянтов", которых хотели переправить за границу местные жители. Семь мужчин задержаны.

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