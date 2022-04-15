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В Одесской области задержали "уклонистов", которые пытались бежать с Украины: фото

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В Одесской области задержали "уклонистов", которые пытались бежать с Украины: фото

Госпогранслужба Украины

Жители Харькова и Черноморска пытались незаконно уехать из Украины.

В Одесской области задержаны "уклонисты", которых хотели переправить за границу местные жители. Семь мужчин задержаны.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Три одессита за 2 – 5 тысяч долларов обещали своим "клиентам" безопасно добраться в соседнюю страну. В автомобиле, который двигался к границе с Молдовой, находились 7 граждан Украины. Все "пассажиры" – жители Харькова и Черноморска, в возрасте от 30 до 50 лет, военнообязанные", — говорится в сообщении.

Пограничники задержали всех участников правонарушения. Продолжается следствие.

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