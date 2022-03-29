В Одесской области задержан злоумышленник, организовавший схему незаконного пересечения границы мужчинами

Мужчина с целью сокрытия своих незаконных действий записался в ряды территориальной обороны.

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями контрразведки СБУ и работниками ГБР задержали организатора канала переправки лиц через границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Заручившись поддержкой еще одного из таких "добровольцев", злоумышленник на собственном автомобиле пытался перевезти двух военнообязанных лиц на территорию Молдовы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с целью сокрытия своих незаконных действий записался в ряды территориальной обороны одного из приграничных населенных пунктов.

За такую услугу взял с каждого гражданина по 5000 евро.

Напомним, за сутки количество людей, выехавших из Украины, существенно снизилось.

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