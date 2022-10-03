В одном из деоккупированных сел Харьковщины обнаружили еще одну застенку россиян (видео)

Оккупанты обустроили застенку просто в погребе на одном из частных домохозяйств.

Правоохранители обнаружили еще одну застенку россиян в освобожденном селе Пески-Радьковские Харьковской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Так, полицейские обнаружили в погребе еще одну застенку, где в бесчеловечных условиях содержали местных. Людей запугивали, избивали и издевались.

Когда русские военнослужащие вошли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там.

После побега оккупанты оставили в домах, в которых жили, "растяжки" на дверях.

Также, по словам местного жителя, российские захватчики держали местных в подвалах и камерах, а дома – били.

Напомним, в освобожденном от российских оккупантов селе Липцы на Харьковщине обнаружили еще одну застенку россиян (фото).

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