В одном из деоккупированных сел Харьковщины обнаружили еще одну застенку россиян (видео)

Оккупанты обустроили застенку просто в погребе на одном из частных домохозяйств.
Правоохранители обнаружили еще одну застенку россиян в освобожденном селе Пески-Радьковские Харьковской области.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Так, полицейские обнаружили в погребе еще одну застенку, где в бесчеловечных условиях содержали местных. Людей запугивали, избивали и издевались.
Когда русские военнослужащие вошли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там.
После побега оккупанты оставили в домах, в которых жили, "растяжки" на дверях.
Также, по словам местного жителя, российские захватчики держали местных в подвалах и камерах, а дома – били.
Напомним, в освобожденном от российских оккупантов селе Липцы на Харьковщине обнаружили еще одну застенку россиян (фото).
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