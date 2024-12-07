В одном из командований экономят на средствах сбития разведывательных дронов, — эксперт

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан заявил, что государственные органы должны разобраться, почему боевые подразделения часто не получают разрешения от ПвК "Восход" на сбивание вражеских разведывательных дронов.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Сегодня нам всем известно, сколько город Днепр находится под вражескими ударами баллистики. Над городом часто летают российские разведывательные дроны типа "Орлан-10" и мне так рассказывали, что есть очень интересные средства, чтобы их сбивать. Впрочем, командование ПвК "Восток" не дает указания и разрешения уничтожать эти беспилотники теми средствами. После этого командование ПвК "Восток" получает премию или вознаграждение за экономию средств, которая состоит из того, что офицеры, которые выполняют боевую задачу, не получают 100 тыс. грн своих выплат. Зато командование ПвК "Восток" получает от 2 до 3 млн грн премии за экономию средств. Вот такая интересная ситуация складывается с противодействием вражеским дронам", — заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация является важной, и считает, что соответствующие органы должны вмешаться и выяснить обстоятельства.

"Как такое вообще может быть! Как сегодня можно экономить на боевых расчетах, которые выполняют задачи, и потом командование получает вознаграждение. И это нельзя назвать ошибкой или каким-то недоразумением. И это происходит вероятно потому, что есть для этого возможности. То есть, получается так, что лучше пусть баллистическая ракета прилетит, чем мы будем использовать меры и средства, чтобы уничтожить БпЛА, который корректирует эти удары. Конечно, не мне задавать такие вопросы, но отдельные люди с полномочиями должны разобраться, почему при наличии средств для уничтожения разведывательных БпЛА, такие возможности не используются", — добавил Хазан.

Напомним, Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании.

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