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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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На одном из направлений армия РФ уменьшила количество штурмов: с чем это связано

Российские войска производят ротацию.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

За последнюю неделю на Лимано-Купянском направлении российские военные снизили количество штурмов. Но это не связано с "перемирием".

Об этом заявил пресс-офицер бригады "Рубеж" майор НГУ Максим Таран.

"Это были прогнозируемые ротационные изменения на позициях, опрокидывание новых резервов противника", - отметил он.

Майор отмечает, что на других участках фронта противник все равно производил наступательные действия по-прежнему, пытаясь прорвать линию обороны.

Ранее в Генштабе сообщили, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Самая сложная ситуация в Покровском направлении.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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