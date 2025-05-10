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На одном из направлений армия РФ уменьшила количество штурмов: с чем это связано
Российские войска производят ротацию.
За последнюю неделю на Лимано-Купянском направлении российские военные снизили количество штурмов. Но это не связано с "перемирием".
Об этом заявил пресс-офицер бригады "Рубеж" майор НГУ Максим Таран.
"Это были прогнозируемые ротационные изменения на позициях, опрокидывание новых резервов противника", - отметил он.
Майор отмечает, что на других участках фронта противник все равно производил наступательные действия по-прежнему, пытаясь прорвать линию обороны.
Ранее в Генштабе сообщили, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Самая сложная ситуация в Покровском направлении.